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Четырех иностранцев выдворили из Рязани с запретом на въезд в Россию
Из Рязани депортировали и выдворили четырех иностранных граждан, нарушивших российское законодательство. Одним из депортированных стал гражданин одной из стран Закавказья, который отбыл наказание за убийство и незаконный оборот оружия. Еще один мужчина — гражданин страны Центральной Азии — был депортирован после отбытия наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В отношении обоих было принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

Из Рязани депортировали и выдворили четырех иностранных граждан, нарушивших российское законодательство. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

До отправки на родину все они находились в Центре временного содержания иностранных граждан регионального управления МВД.

Одним из депортированных стал гражданин одной из стран Закавказья, который отбыл наказание за убийство и незаконный оборот оружия. Еще один мужчина — гражданин страны Центральной Азии — был депортирован после отбытия наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В отношении обоих было принято решение о нежелательности пребывания на территории России.

Кроме того, из страны выдворили двух граждан одной из стран Средней Азии, которых задержали за нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами сопроводили иностранцев в международный аэропорт Москвы для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности за их счет.

Всем четверым запрещен въезд в Россию на срок от пяти до десяти лет.