ЦБ установил курс доллара на уровне 78,03 рубля

Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 27 июля. Курс доллара снизился на 37 копеек и составил 78,03 рубля. Евро подешевел на 55 копеек — до 88,89 рубля. Курс юаня снизился на 8 копеек и составил 11,50 рубля.

Центральный банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 27 июля.

Курс доллара снизился на 37 копеек и составил 78,03 рубля. Евро подешевел на 55 копеек — до 88,89 рубля. Курс юаня снизился на 8 копеек и составил 11,50 рубля.

Официальные курсы ЦБ используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.