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9-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязани
ДТП случилось утром 23 июля вблизи дома № 5 по улице Пирогова. 45-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

9-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязани. Об этом сообщает региональное УМВД.

ДТП случилось утром 23 июля вблизи дома № 5 по улице Пирогова. 45-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.

Мальчика госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.