9-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязани
ДТП случилось утром 23 июля вблизи дома № 5 по улице Пирогова. 45-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
9-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязани. Об этом сообщает региональное УМВД.
ДТП случилось утром 23 июля вблизи дома № 5 по улице Пирогова. 45-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 9-летнего велосипедиста.
Мальчика госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.