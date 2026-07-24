9-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Рязани

ДТП случилось утром 23 июля вблизи дома № 5 по улице Пирогова. 45-летний рязанец за рулем автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.