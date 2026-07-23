Жительница Рязанской области расплатилась фальшивой купюрой и получила срок

Сасовский райсуд вынес приговор местной жительнице, использовавшей фальшивые деньги. Как сообщила пресс-служба суда 22 июля, женщина нашла пятитысячную купюру на улице и попыталась расплатиться ею в нескольких аптеках, однако фармацевты усомнились в её подлинности и не приняли купюру. После этого она направилась в другой магазин, где смогла приобрести товары на сумму 500 рублей и получила сдачу. На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и дополнительными обязательствами.

Сасовский райсуд вынес приговор местной жительнице, использовавшей фальшивые деньги. Как сообщила пресс-служба суда 22 июля, женщина нашла пятитысячную купюру на улице и попыталась расплатиться ею в нескольких аптеках, однако фармацевты усомнились в её подлинности и не приняли купюру.

После этого она направилась в другой магазин, где смогла приобрести товары на сумму 500 рублей и получила сдачу.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и дополнительными обязательствами.