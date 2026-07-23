Жители Михайлова пожаловались на мусор после ремонта водопровода

Жители Михайлова пожаловались в соцсетях на последствия коммунальных работ на улице Коммунистической. Пост появился в соцсетях. По словам очевидцев, после укладки нового асфальта на улице произошла авария на водопроводе. Коммунальщики устранили поломку, и водоснабжение восстановили, однако после завершения работ на месте остались вырванное с корнем дерево, ветки и дорожный знак. Как отмечают местные жители, сухое дерево бросили под окнами дома, ветки до сих пор лежат у дороги, а дорожный знак оказался вырван.

Жители Михайлова пожаловались в соцсетях на последствия коммунальных работ на улице Коммунистической. Пост появился в соцсетях.

По словам очевидцев, после укладки нового асфальта на улице произошла авария на водопроводе. Коммунальщики устранили поломку, и водоснабжение восстановили, однако после завершения работ на месте остались вырванное с корнем дерево, ветки и дорожный знак.

Как отмечают местные жители, сухое дерево бросили под окнами дома, ветки до сих пор лежат у дороги, а дорожный знак оказался вырван.

Спустя почти месяц территорию так и не привели в порядок.

Более того, место постепенно превратилось в стихийную свалку — прохожие начали оставлять там бытовой мусор.