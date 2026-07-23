Жителей Кораблинского округа предупредили о мошенничестве от лица администрации

Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками администрации, и сообщают о вручении трудовых медалей и наград. В процессе разговора они пытаются выведать личные данные, прося назвать код из СМС или номер удостоверения. Жителям округа напомнили, что сотрудники органов власти никогда не запрашивают подобную информацию. Если вам поступил подозрительный звонок, не сообщайте никаких данных и сразу перезвоните в администрацию по номеру 8 (49143) 5‑04‑25 для проверки информации.

Жителей Кораблинского округа предупредили о волне мошенничества. Об этом сообщила райадминистрация.

Отмечается, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками администрации, и сообщают о вручении трудовых медалей и наград. В процессе разговора они пытаются выведать личные данные, прося назвать код из СМС или номер удостоверения.

Жителям округа напомнили, что сотрудники органов власти никогда не запрашивают подобную информацию. Если вам поступил подозрительный звонок, не сообщайте никаких данных и сразу перезвоните в администрацию по номеру 8 (49143) 5‑04‑25 для проверки информации.