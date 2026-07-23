Житель Рязанской области украл алкоголь из магазина и попал под суд

8 июля в Рязанском райсуде огласили приговор 46-летнему жителю Старожилово С., осужденному за грабеж в магазине «Пятерочка». 25 марта 2026 года, будучи пьяным, он украл бутылку водки объемом 0,25 литра, спрятав ее в карман. Сотрудник магазина заметила кражу и потребовала оплатить товар, но С. вышел с бутылкой, причиняя ущерб в 234 рубля 99 копеек. Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему условный срок: 1 год и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

8 июля в Рязанском райсуде огласили приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя рабочего поселка Старожилово С., который совершил грабеж, предусмотренный ч. 1 ст. 161 УК РФ. Об этом сообщили на сайте суда.

Известно, что 25 марта 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, С. пришел в магазин «Пятерочка» с целью хищения товара. В торговом зале он взял бутылку водки объемом 0,25 литра и положил ее во внутренний карман куртки. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он попытался покинуть магазин, минуя кассовую зону.

Сотрудник магазина заметила неоплаченный товар и потребовала от С. оплатить его, но он проигнорировал требования и вышел на улицу с похищенной бутылкой. Ущерб магазину оценивается в 234 рубля 99 копеек. На судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил С. наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.