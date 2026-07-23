Власти предупредили рязанцев об опасности некоммерческих организаций

Отмечается, что некоторые некоммерческие организации используются Западом как ключевой инструмент для смены неугодных режимов. В пример привели общество «Мемориал» **, которое действовало и на территории Рязани. Его представители выступали на публичных мероприятиях с критикой принимаемых властью решений, публиковали в интернете материалы, вовлекающие молодежь региона в протестную деятельность. В 2016 году подразделение внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста, организация получала финансирование от американского фонда NED.

Власти предупредили рязанцев об опасности некоммерческих организаций. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Отмечается, что некоторые некоммерческие организации используются Западом как ключевой инструмент для смены неугодных режимов.

«Финансирование таких организаций поступает через контролируемые спецслужбами неправительственные структуры, например, как USAID и Фонд Сороса*. Эти структуры „мягкой силы“ создают сеть лояльных НКО, аналитических центров и СМИ внутри страны. Их цель — дискредитация власти и формирование протестного потенциала. Такие НКО напрямую вмешиваются во внутренние дела государств, включая избирательные процессы», — отметили в сообщении.

В пример привели общество «Мемориал» **, которое действовало и на территории Рязани. Его представители выступали на публичных мероприятиях с критикой принимаемых властью решений, публиковали в интернете материалы, вовлекающие молодежь региона в протестную деятельность.

В 2016 году подразделение внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста, организация получала финансирование от американского фонда NED.

*нежелательная организация в РФ.

**признан иноагентом на территории РФ.