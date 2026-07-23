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В Рязанской области задержали 17-летнего юношу за кражу мотоцикла
В поселке Пителино полицейские раскрыли кражу мотоцикла 72-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о пропаже, выяснив, что кто-то взломал сарай. Опрос соседей показал, что ночью слышали шум двигателя. Полицейские заподозрили 17-летнего юношу с проблемами с законом, у которого был такой же мотоцикл. Сотрудники нашли подростка и его 18-летнего друга, который помогал ему. Украденный мотоцикл обнаружили в кустах рядом с домом злоумышленника. Юноши решили украсть мотоцикл после продажи своего. В отношении них возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В поселке Пителино полицейские раскрыли кражу мотоцикла, который был похищен из сарая 72-летнего местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Мужчина обратился в полицию после того, как заметил, что его мотоцикл пропал. Оказалось, что кто-то взломал дверь и укатил транспорт.

Оперативники опросили соседей и узнали, что ночью слышали шум работающего двигателя, но не обратили на это внимания. Полицейские заподозрили 17-летнего юношу, который ранее имел проблемы с законом и любил кататься на мотоцикле. У него был такой же мотоцикл, как у потерпевшего.

Сотрудники полиции нашли подростка и его 18-летнего друга, который помогал ему в краже. Украденный мотоцикл был обнаружен в кустах рядом с домом злоумышленника. По предварительной информации, юноши решили украсть мотоцикл, так как недавно продали свой собственный и хотели кататься на новом.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.