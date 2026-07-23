В Рязанской области задержали 17-летнего юношу за кражу мотоцикла

В поселке Пителино полицейские раскрыли кражу мотоцикла, который был похищен из сарая 72-летнего местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Мужчина обратился в полицию после того, как заметил, что его мотоцикл пропал. Оказалось, что кто-то взломал дверь и укатил транспорт.
Оперативники опросили соседей и узнали, что ночью слышали шум работающего двигателя, но не обратили на это внимания. Полицейские заподозрили 17-летнего юношу, который ранее имел проблемы с законом и любил кататься на мотоцикле. У него был такой же мотоцикл, как у потерпевшего.
Сотрудники полиции нашли подростка и его 18-летнего друга, который помогал ему в краже. Украденный мотоцикл был обнаружен в кустах рядом с домом злоумышленника. По предварительной информации, юноши решили украсть мотоцикл, так как недавно продали свой собственный и хотели кататься на новом.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.