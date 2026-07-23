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В Рязанской области за неделю 74 человека пострадали от укусов клещей
В Рязанской области за прошедшую неделю 74 человека обратились в медицинские организации после укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 18 детей. В ведомстве напомнили, что клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому важно соблюдать меры профилактики при посещении лесов, парков и других территорий, где возможно их появление.

В Рязанской области за прошедшую неделю 74 человека обратились в медицинские организации после укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 18 детей.

В ведомстве напомнили, что клещи могут быть переносчиками инфекций, поэтому важно соблюдать меры профилактики при посещении лесов, парков и других территорий, где возможно их появление.

Специалисты рекомендуют носить светлую одежду, максимально закрывающую тело, заправлять брюки в носки, использовать защитные средства от клещей и регулярно осматривать одежду и кожу. Проверять также следует домашних животных после прогулок.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Даже если клеща удалось снять самостоятельно, специалисты советуют передать его на лабораторное исследование.