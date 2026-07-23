В Рязанской области столкнулись автомобили, пострадали три человека

В Скопине произошло ДТП. Отмечается, что авария случилась 22 июля в 09:40 на пересечении улиц Ленина и Рязанской. 70-летний местный житель за рулем «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 67-летний скопинец. В результате ДТП пострадали пассажиры: 63-летняя женщина из автомобиля «Шевроле» и две 55-летние женщины из «Лады Гранта». Всех их доставили в медучреждение с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Скопине произошло ДТП. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась 22 июля в 09:40 на пересечении улиц Ленина и Рязанской.

70-летний местный житель за рулем «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 67-летний скопинец. В результате ДТП пострадали пассажиры: 63-летняя женщина из автомобиля «Шевроле» и две 55-летние женщины из «Лады Гранта». Всех их доставили в медучреждение с травмами.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.