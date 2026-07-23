В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

Полицейские проводят комплексное мероприятие, направленное на снижение аварийности с участием пеших участников дорожного движения. В ГАИ посоветовали регулярно объяснять детям, как правильно пересекать проезжую части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.