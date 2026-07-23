В Рязанской области мужчина выращивал коноплю в теплице
Инцидент произошел в селе Ермолово Скопинского района. Выяснилось, что 52-летний местный житель купил семена конопли в интернете и выращивал их в теплице на участке своего дома. Позже он сорвал урожай и сушил его в сарае. Оперативники нашли у него более 800 граммов марихуаны. Наркотики изъяли. Мужчину задержали. Ему грозит до 10 лет колонии.
В Рязанской области мужчина выращивал коноплю в теплице. Об этом сообщает региональная полиция.
Инцидент произошел в селе Ермолово Скопинского района. Выяснилось, что 52-летний местный житель купил семена конопли в интернете и выращивал их в теплице на участке своего дома. Позже он сорвал урожай и сушил его в сарае.
Оперативники нашли у него более 800 граммов марихуаны. Наркотики изъяли. Мужчину задержали. Ему грозит до 10 лет колонии.