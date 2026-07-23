В Рязани несколько улиц остались без света

В Рязани произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение произошло в 20:48 из-за технологического нарушения. Без электричества временно остались жители улиц Новоселов, Советской Армии, Касимовского шоссе, Большой (Шереметьево-Песочня), Кальной, Касимовского переулка, Окской, Панферовского переулка, Быстрецкой, Тимакова, Солотчинского шоссе и Гражданской.