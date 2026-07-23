В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом

Следственное управление УМВД России по Рязанской области устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 23 июня на Московском шоссе в Рязани. Около 19:20 напротив дома № 5А 82-летний местный житель на велосипеде столкнулся с маршрутным автобусом КАВЗ, за рулем которого находился 45-летний житель Рязанского округа. Всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, либо по телефону (4912) 44-46-08.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области устанавливает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 23 июня на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:20 напротив дома № 5А 82-летний местный житель на велосипеде столкнулся с маршрутным автобусом КАВЗ, за рулем которого находился 45-летний житель Рязанского округа.

В результате аварии велосипедист получил травмы. Его госпитализировали, однако позже мужчина скончался в медицинском учреждении.

Всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обратиться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, либо по телефону (4912) 44-46-08.