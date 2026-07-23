В российских школах могут ввести курсы по этике и культуре речи

Владислав Гриб, замсекретарь Общественной палаты РФ, предложил ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения в российских школах. Об этом пишет РИА Новости. Он подчеркнул важность этих навыков для формирования личности ребенка и отметил, что в школьной программе им уделяется недостаточно внимания. «Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — заявил Гриб. Он также добавил, что с введением оценок за поведение необходимо обсуждать с учениками вопросы этики и эстетики в рамках образовательного процесса.

Владислав Гриб, замсекретарь Общественной палаты РФ, предложил ввести курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения в российских школах. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул важность этих навыков для формирования личности ребенка и отметил, что в школьной программе им уделяется недостаточно внимания.

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — заявил Гриб.

Он также добавил, что с введением оценок за поведение необходимо обсуждать с учениками вопросы этики и эстетики в рамках образовательного процесса.