В России пройдёт летняя перепись воробьёв

С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьёв. По словам члена Союза охраны птиц России Анны Мостовой, летом птиц сложнее заметить: они свободно перемещаются семьями и не скапливаются в одном месте. В ходе акции специалисты хотят найти воробьёв с необычным окрасом и гибридов, а также выяснить, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. Отмечается, что в последние десятилетия птицы всё активнее осваивают города — перемещаются с окраин в центр. Во время зимней переписи (7-15 февраля) участники насчитали свыше 320 тысяч воробьёв.

В России пройдёт летняя перепись воробьёв. Об этом сообщает РИА Новости.

С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьёв. По словам члена Союза охраны птиц России Анны Мостовой, летом птиц сложнее заметить: они свободно перемещаются семьями и не скапливаются в одном месте.

В ходе акции специалисты хотят найти воробьёв с необычным окрасом и гибридов, а также выяснить, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. Отмечается, что в последние десятилетия птицы всё активнее осваивают города — перемещаются с окраин в центр.

Во время зимней переписи (7-15 февраля) участники насчитали свыше 320 тысяч воробьёв.