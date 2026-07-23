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В России пройдёт летняя перепись воробьёв
С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьёв. По словам члена Союза охраны птиц России Анны Мостовой, летом птиц сложнее заметить: они свободно перемещаются семьями и не скапливаются в одном месте. В ходе акции специалисты хотят найти воробьёв с необычным окрасом и гибридов, а также выяснить, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. Отмечается, что в последние десятилетия птицы всё активнее осваивают города — перемещаются с окраин в центр. Во время зимней переписи (7-15 февраля) участники насчитали свыше 320 тысяч воробьёв.

В России пройдёт летняя перепись воробьёв. Об этом сообщает РИА Новости.

С 8 по 16 августа в России проведут летнюю перепись воробьёв. По словам члена Союза охраны птиц России Анны Мостовой, летом птиц сложнее заметить: они свободно перемещаются семьями и не скапливаются в одном месте.

В ходе акции специалисты хотят найти воробьёв с необычным окрасом и гибридов, а также выяснить, насколько далеко полевые воробьи проникли в городскую застройку. Отмечается, что в последние десятилетия птицы всё активнее осваивают города — перемещаются с окраин в центр.

Во время зимней переписи (7-15 февраля) участники насчитали свыше 320 тысяч воробьёв.