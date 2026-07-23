В пятницу в Рязанской области сохранится непогода

В пятницу, 24 июля, в регионе будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +10, +15°С, днем поднимется до +18, +23°С.