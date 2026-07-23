В Михайловском районе обнаружили 75 кг молочной продукции без маркировки

В Михайловском районе прокуратура выявила нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции на предприятии по переработке молока. Об этом сообщили в региональном ведомстве. В ходе проверки установили, что в холодильной камере организации хранилось 75 кг молочной продукции без маркировки. Из-за отсутствия необходимых данных специалисты не могли определить ее производителя, дату изготовления, срок годности и подтвердить соответствие продукции требованиям безопасности.

В Михайловском районе прокуратура выявила нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции на предприятии по переработке молока. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В ходе проверки установили, что в холодильной камере организации хранилось 75 кг молочной продукции без маркировки. Из-за отсутствия необходимых данных специалисты не могли определить ее производителя, дату изготовления, срок годности и подтвердить соответствие продукции требованиям безопасности.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.