В Михайловском районе обнаружили 75 кг молочной продукции без маркировки

В Михайловском районе прокуратура выявила нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции на предприятии по переработке молока. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
В ходе проверки установили, что в холодильной камере организации хранилось 75 кг молочной продукции без маркировки. Из-за отсутствия необходимых данных специалисты не могли определить ее производителя, дату изготовления, срок годности и подтвердить соответствие продукции требованиям безопасности.
По результатам проверки прокурор возбудил в отношении генерального директора предприятия дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
Материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.