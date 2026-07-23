В Михайлове создадут новую пешеходную тропу «Поступь времен»

В Михайлове создадут новую пешеходную тропу «Поступь времен», которая соединит набережную, улицу Юрия Зарубина и центральную площадь. Об этом сообщил Павел Малков. На территории нового маршрута появятся зоны отдыха, велопарковка, навигация, скамейки, современное освещение и архитектурная подсветка. Тропа дополнит уже благоустроенные пространства — Михайловский сад и территорию мемориала «Вечный огонь».