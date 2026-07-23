В Михайлове неизвестный врезался в припаркованный автомобиль и скрылся

ДТП случилось днем 18 июля. По словам очевидцев, в машину врезался белый кроссовер. Виновник с места ДТП скрылся. Владельцы пострадавшего авто разыскивают очевидцев аварии. «Возможно, именно ваша запись с видеорегистратора или наблюдения помогут разобраться в ситуации и восстановить справедливость. Если вы были рядом с местом аварии — откликнитесь, пожалуйста. Свяжитесь с нами: +7 (962) 908-87-37, +7 (926) 717-41-21», — отметили в посте.

В Михайлове неизвестный врезался в припаркованный автомобиль и скрылся. Об этом сообщается в соцсетях.

ДТП случилось днем 18 июля. По словам очевидцев, в машину врезался белый кроссовер. Виновник с места ДТП скрылся.

Владельцы пострадавшего авто разыскивают очевидцев аварии.