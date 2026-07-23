В Лесопарке провели субботник

Участие в мероприятии приняли более 40 человек, среди которых сотрудники администрации и подведомственных учреждений, представители Добро. Центра, ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, молодежного совета администрации и Рязаньстата. На субботнике провели работы по покраске опор, сбору мусора и древесных отходов, а также привели в порядок дорожки.

В Лесопарке провели субботник. Об этом сообщает мэрия.

Участие в мероприятии приняли более 40 человек, среди которых сотрудники администрации и подведомственных учреждений, представители Добро. Центра, ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, молодежного совета администрации и Рязаньстата.

На субботнике провели работы по покраске опор, сбору мусора и древесных отходов, а также привели в порядок дорожки.