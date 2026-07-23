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В ЕГЭ по гуманитарным предметам могут добавить устную часть
Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. По словам Ямпольской, такая проверка важна не только из-за развития нейросетей. Выпускник школы, считает она, должен уметь грамотно формулировать мысли, давать аргументированные ответы, быстро реагировать на дополнительные вопросы и понимать собеседника. При этом советник президента выступила против введения в школах отдельного предмета «культура речи». Она отметила, что эти навыки будут включены в новые единые учебники по русскому языку и литературе.

Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала введение устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Об этом она заявила в комментарии «Ведомостям».

По словам Ямпольской, такая проверка важна не только из-за развития нейросетей. Выпускник школы, считает она, должен уметь грамотно формулировать мысли, давать аргументированные ответы, быстро реагировать на дополнительные вопросы и понимать собеседника.

При этом советник президента выступила против введения в школах отдельного предмета «культура речи». Она отметила, что эти навыки будут включены в новые единые учебники по русскому языку и литературе.

Ямпольская также отметила рост среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 2026 году — до 63,06 балла. По ее словам, количество стобалльников по этому предмету выросло почти до 2 тысяч человек против менее 1,5 тысячи годом ранее.

О возможном появлении устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам ранее сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Разработку новой модели планируют начать в ближайшее время, а перейти на нее хотят до 2030 года.