Умерла чемпионка мира в составе сборной СССР по спортивной гимнастике Жалеева

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Тамара Жалеева скончалась на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Федерация выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Тамары Андреевны, отметив, что светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах многих. Жалеева стала чемпионкой мира в командном первенстве в 1954 году и была многократной чемпионкой СССР. В своей карьере она также занимала пост старшего тренера сборной команды Москвы и возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.

Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Тамара Жалеева скончалась на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Федерация выразила глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Тамары Андреевны, отметив, что светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах многих.

Жалеева стала чемпионкой мира в командном первенстве в 1954 году и была многократной чемпионкой СССР. В своей карьере она также занимала пост старшего тренера сборной команды Москвы и возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики России.

Фото: Федерация гимнастики России.