Суд вынес приговор рязанской мошеннице, обманувшей предпринимателей на 6 млн

Московский райсуд Рязани вынес приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве по чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что с 2017 по 2023 год женщина обманула множество граждан, обещая поставки бытовой техники, одежды, стройматериалов и продуктов по ценам ниже рыночных. Получив предоплату от заказчиков, она не выполнила свои обязательства и отказалась возвращать деньги.
Потерпевшими стали как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, с которыми осужденная была знакома как лично, так и через социальные сети.
Общая сумма причиненного ущерба составила более 5,7 миллиона рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Фото: Вести. Рязань.