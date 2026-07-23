Суд вынес приговор рязанской мошеннице, обманувшей предпринимателей на 6 млн

Московский суд Рязани приговорил 38-летнюю местную жительницу к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Женщину признали виновной по нескольким эпизодам преступления, предусмотренным чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Отмечается, что в течение нескольких лет она обещала предпринимателям и обычным гражданам поставить товары по заниженной стоимости, однако после получения предоплаты скрывалась. В результате ее действий пострадали одиннадцать человек, а общий ущерб составил почти 6 миллионов рублей.

Московский райсуд Рязани вынес приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве по чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2017 по 2023 год женщина обманула множество граждан, обещая поставки бытовой техники, одежды, стройматериалов и продуктов по ценам ниже рыночных. Получив предоплату от заказчиков, она не выполнила свои обязательства и отказалась возвращать деньги.

Потерпевшими стали как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, с которыми осужденная была знакома как лично, так и через социальные сети.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 5,7 миллиона рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: Вести. Рязань.