Суд оштрафовал подрядчика за нарушения на дороге М-5 в Рязанской области

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапиталлГрупп» привлекли к административной ответственности за нарушения в содержании участка автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рязанской области. В ходе проверки, проведенной сотрудниками Ространснадзора, выявлены серьезные нарушения, включая повреждения дорожного покрытия, отсутствие необходимых дорожных знаков и размытые откосы. Отмечается, что ранее компания уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Суд установил, что «СтройКапиталлГрупп» не соблюдало обязательные требования безопасности дорожного движения, что создало угрозу для участников дорожного движения. Учитывая устранение нарушений после проверки, суд назначил компании штраф в размере 40 тысяч рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКапиталлГрупп» привлекли к административной ответственности за нарушения в содержании участка автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками Ространснадзора, выявлены серьезные нарушения, включая повреждения дорожного покрытия, отсутствие необходимых дорожных знаков и размытые откосы.

Отмечается, что ранее компания уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения.

В связи с выявленными нарушениями, административный орган инициировал дело об административном правонарушении в Арбитражном суде Рязанской области. Суд установил, что «СтройКапиталлГрупп» не соблюдало обязательные требования безопасности дорожного движения, что создало угрозу для участников дорожного движения.

Учитывая устранение нарушений после проверки, суд назначил компании штраф в размере 40 тысяч рублей.