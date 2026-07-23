Стали известны хедлайнеры фестиваля «Небо России-2026»

В числе артистов и коллективов, которые будут радовать гостей Фестиваля -ансамбль солистов «Доминанта», «Лава Бэнд», «Есенин стрит», «Блестки», «Х-Лофт», «Гангстеры», «Парнас». 7 августа в 20:00 на сцену поднимется хедлайнер дня — группа «Внимание брусника!». А 8 августа в это же время праздник украсит певица Тося Чайкина.

Стали известны хедлайнеры фестиваля «Небо России-2026». Об этом сообщает Центр развития креативных индустрий.

Основная программа для гостей запланирована на 7, 8 и 9 августа. Площадка будет открыта для посещения с 14:00 до 23:00 все три дня.

Пространство будет разбито на тематические зоны: гастро-зона «Пикник», зона отдыха «Пауза», зона спорта «Баланс», зона творчества и мастер-классов «Свобода», зона детских развлечений «Облака», лекторий «Высота». Ежедневно с 14:00 до 22:00 гости смогут приобрести сувениры и изделия ремесленников на маркете «Базар».

Ожидается большая концертная программа, а также театрализованные представления. В числе артистов и коллективов, которые будут радовать гостей Фестиваля -ансамбль солистов «Доминанта», «Лава Бэнд», «Есенин стрит», «Блестки», «Х-Лофт», «Гангстеры», «Парнас». 7 августа в 20:00 на сцену поднимется хедлайнер дня — группа «Внимание брусника!». А 8 августа в это же время праздник украсит певица Тося Чайкина.

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