Россиянам рассказали о рисках эпидемии стафилококка

Ученый Виталий Зверев сообщил о текущей ситуации с распространением стафилококка и возможных рисках эпидемии. Об этом пишут в «Ямал-Медиа», передает «Абзац». Эксперт отметил, что бактерии стафилококка распространены по всему миру и в последнее время наблюдается увеличение случаев заражения. По словам Зверева, одной из причин этого является неправильное использование антибиотиков, что приводит к появлению новых, устойчивых к лечению видов стафилококка. Эти бактерии могут длительное время находиться в кишечнике человека и представляют серьезную угрозу для здоровья.

Ученый Виталий Зверев сообщил о текущей ситуации с распространением стафилококка и возможных рисках эпидемии. Об этом пишут в «Ямал-Медиа», передает «Абзац».

Эксперт отметил, что бактерии стафилококка распространены по всему миру и в последнее время наблюдается увеличение случаев заражения.

По словам Зверева, одной из причин этого является неправильное использование антибиотиков, что приводит к появлению новых, устойчивых к лечению видов стафилококка. Эти бактерии могут длительное время находиться в кишечнике человека и представляют серьезную угрозу для здоровья.