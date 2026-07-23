Ребёнок погиб из-за падения дрона в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа из‑за падения беспилотника произошёл пожар в частном доме, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок. Родители мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также пострадал 19‑летний молодой человек получил ранения — госпитализация ему не потребовалась. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровля и хозпостройки. В 15 квартирах пяти домов потребуется замена окон и ремонт коммуникаций.