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Прокуратура нашла дефекты на участке «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»
Прокуратура Клепиковского округа проверила соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения. Совместно с сотрудниками дорожного надзора на участке автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» обнаружены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры. В связи с выявленными нарушениями внесено представление в адрес дирекции дорог Рязанской области, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП. По результатам его рассмотрения назначен штраф. Фактическое устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура Клепиковского округа проверила соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Совместно с сотрудниками дорожного надзора на участке автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» обнаружены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры.

В связи с выявленными нарушениями внесено представление в адрес дирекции дорог Рязанской области, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП.

По результатам его рассмотрения назначен штраф. Фактическое устранение нарушений находится под контролем прокуратуры.