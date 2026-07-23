Прокуратура добилась ремонта подвала многоквартирного дома в Новомичуринске

В Новомичуринске Пронского района после проверки прокуратуры управляющая компания устранила нарушения в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Прокуратура Пронского района проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки в подвальном помещении одного из домов было выявлено разрушение канализационных труб. Из-за повреждений произошла протечка сточных вод, которые начали скапливаться в подвале дома. По результатам проверки директору управляющей организации внесли представление.

В Новомичуринске Пронского района после проверки прокуратуры управляющая компания устранила нарушения в многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура Пронского района проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки в подвальном помещении одного из домов было выявлено разрушение канализационных труб.

Из-за повреждений произошла протечка сточных вод, которые начали скапливаться в подвале дома.

По результатам проверки директору управляющей организации внесли представление. После его рассмотрения коммунальная компания провела ремонт поврежденных элементов системы водоотведения и организовала просушку подвального помещения.

Нарушения были устранены после вмешательства прокуратуры.