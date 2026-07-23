Песков отреагировал на сообщения о помощи Ирану в атаках на объекты США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подозрениях американской разведки в адрес России по поводу оказания помощи Ирану в атаках на объекты США. Об этом пишет «Абзац». «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — заявил он в беседе с журналистами. Ранее западные СМИ сообщали о том, что разведка США якобы располагает данными о возможной причастности России к иранским ударам на американские объекты на Ближнем Востоке, однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подозрениях американской разведки в адрес России по поводу оказания помощи Ирану в атаках на объекты США. Об этом пишет «Абзац».

В беседе с журналистами он отметил, что такие сообщения не являются достаточным основанием для комментариев.

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что разведка США якобы располагает данными о возможной причастности России к иранским ударам на американские объекты на Ближнем Востоке, однако официальных подтверждений этой информации не поступало.