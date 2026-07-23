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Над Рязанской областью сбили БПЛА
Днем 23 июля над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны. Число ликвидированных в регионе дронов не уточняется. По данным Минобороны России, всего с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Днем 23 июля над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны.

Число ликвидированных в регионе дронов не уточняется.

По данным Минобороны России, всего с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.