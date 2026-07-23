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Мошенники начали обманывать россиян с помощью фальшивых видеопоздравлений
Людям предлагают заказать необычные поздравления для друзей, заплатить за услугу и оставить свои контактные данные. Однако после перевода денег видео не приходит, и мошенники представляются сотрудниками полиции, утверждая, что платеж был отправлен в запрещенную организацию. Они угрожают уголовной ответственностью, заставляя жертв оформлять кредиты или передавать доступ к своим аккаунтам. По словам Трухачева, чаще всего такие услуги заказывают молодые люди. Испугавшись угроз, они могут согласиться выполнять требования мошенников. Эксперт отметил, что хотя блогеры действительно предлагают подобные услуги, мошенники копируют их видео и создают фальшивые страницы. Оплата идет на счета мошенников.

Мошенники начали обманывать людей, предлагая заказать шуточные видеопоздравления от блогеров. После оплаты они угрожают уголовным преследованием и требуют деньги, сообщил Сергей Трухачев, руководитель сервиса Smart Business Alert.

Людям предлагают заказать необычные поздравления для друзей, заплатить за услугу и оставить свои контактные данные. Однако после перевода денег видео не приходит, и мошенники представляются сотрудниками полиции, утверждая, что платеж был отправлен в запрещенную организацию. Они угрожают уголовной ответственностью, заставляя жертв оформлять кредиты или передавать доступ к своим аккаунтам.

По словам Трухачева, чаще всего такие услуги заказывают молодые люди. Испугавшись угроз, они могут согласиться выполнять требования мошенников. Эксперт отметил, что хотя блогеры действительно предлагают подобные услуги, мошенники копируют их видео и создают фальшивые страницы. Оплата идет на счета мошенников.

Трухачев посоветовал проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомцам.