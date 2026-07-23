Минобороны сообщило об ударе по порту «Южный» на Украине
Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портовой инфраструктуре Украины, задействованной, по утверждению ведомства, в интересах ВСУ. По данным министерства, высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры в государственном предприятии «Морской торговый порт „Южный“».
Минобороны России сообщило о продолжении ударов по портовой инфраструктуре Украины, задействованной, по утверждению ведомства, в интересах ВСУ.
По данным министерства, высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры в государственном предприятии «Морской торговый порт „Южный“».
Как заявили в Минобороны, эти объекты использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинских военных.