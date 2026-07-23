Коллектив из Рязани выступит в шоу на федеральном канале

Коллектив «20.13» поучаствует в федеральном проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Средний состав коллектива прошел отбор в хореографический проект, собирающий талантливых танцовщиков со всей страны. Рязанцы представят одну из известных постановок. Съемки с участием рязанцев уже прошли, однако для других они еще продолжаются. Дата эфира пока неизвестна.

Коллектив из Рязани выступит в шоу на федеральном канале. Об этом сообщается в соцсетях.

Коллектив «20.13» поучаствует в федеральном проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Средний состав коллектива прошел отбор в хореографический проект, собирающий талантливых танцовщиков со всей страны. Рязанцы представят одну из известных постановок. Съемки с участием рязанцев уже прошли, однако для других они еще продолжаются.

Дата эфира пока неизвестна.