Коллектив из Рязани выступит в шоу на федеральном канале
Коллектив «20.13» поучаствует в федеральном проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Средний состав коллектива прошел отбор в хореографический проект, собирающий талантливых танцовщиков со всей страны. Рязанцы представят одну из известных постановок. Съемки с участием рязанцев уже прошли, однако для других они еще продолжаются. Дата эфира пока неизвестна.
Коллектив из Рязани выступит в шоу на федеральном канале. Об этом сообщается в соцсетях.
Коллектив «20.13» поучаствует в федеральном проекте «Большие и маленькие» на телеканале «Культура». Средний состав коллектива прошел отбор в хореографический проект, собирающий талантливых танцовщиков со всей страны. Рязанцы представят одну из известных постановок. Съемки с участием рязанцев уже прошли, однако для других они еще продолжаются.
Дата эфира пока неизвестна.