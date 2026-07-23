Истребитель Су-57 потерпел крушение в Подмосковье

Инцидент произошел в Одинцовском городском округе. Пилот успел катапультироваться, пострадавших нет. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Отмечается, что крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.