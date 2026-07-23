Глухарь, лось и заяц попали в фотоловушки Окского заповедника

В Окском заповеднике показали кадры животных, которые попали в объективы фотоловушек в последние дни. Среди них — глухарь, заяц, лиса, кабан и крупный лось. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника. Сотрудники рассказали, что сейчас для животных наступил непростой период из-за жары и большого количества насекомых. «Жара и мучительный гнус… Кажется, у фотоловушек случился отпуск», — отметила старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

В Окском заповеднике показали кадры животных, которые попали в объективы фотоловушек в последние дни. Среди них — глухарь, заяц, лиса, кабан и крупный лось. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Сотрудники рассказали, что сейчас для животных наступил непростой период из-за жары и большого количества насекомых.

«Жара и мучительный гнус… Кажется, у фотоловушек случился отпуск», — отметила старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

Несмотря на сложные погодные условия, камеры продолжают фиксировать жизнь обитателей особо охраняемой природной территории.

Фото: Окский заповедник.