Евросоюз согласовал крупнейшие санкции против России за четыре года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом списке будет 218 позиций, включая 32 российских банка и криптовалютных операторов. Также под санкции попадут более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Кроме того, ограничения коснутся около 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех, которые производят беспилотники. Фон дер Ляйен отметила, что санкции направлены на ослабление экономических основ военных усилий России. Она также сообщила о заморозке корректировки потолка цен на нефть на год и о продвижении в вопросе введения запрета на въезд для российских участников боевых действий.

Еврокомиссия согласовала 21-й пакет санкций против России, который станет самым крупным за последние четыре года. Об этом пишет «Ъ».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом списке будет 218 позиций, включая 32 российских банка и криптовалютных операторов. Также под санкции попадут более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.

Кроме того, ограничения коснутся около 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех, которые производят беспилотники.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции направлены на ослабление экономических основ военных усилий России. Она также сообщила о заморозке корректировки потолка цен на нефть на год и о продвижении в вопросе введения запрета на въезд для российских участников боевых действий.