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ЕС ввел 21-й пакет санкций против России
Евросоюз ввел новый, 21-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 170 организаций и 48 физических лиц, сообщили в Совете ЕС. В рамках нового пакета Евросоюз ввел заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств для 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Также санкции коснулись четырех иностранных банков и 33 кредитно-финансовых организаций. Кроме того, ЕС расширил ограничения против российской нефтяной отрасли — санкции введены в отношении трех нефтеперерабатывающих заводов в России и одного в Белоруссии.

Евросоюз ввел новый, 21-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 170 организаций и 48 физических лиц, сообщили в Совете ЕС.

В рамках нового пакета Евросоюз ввел заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств для 94 российских банков и крупных финансовых учреждений. Также санкции коснулись четырех иностранных банков и 33 кредитно-финансовых организаций.

Кроме того, ЕС расширил ограничения против российской нефтяной отрасли — санкции введены в отношении трех нефтеперерабатывающих заводов в России и одного в Белоруссии.

В новый пакет также вошли ограничения против компаний, связанных с криптоактивами, металлургией, золотодобычей и алмазной отраслью. Отдельно введены санкции против 37 российских производителей беспилотников дальнего действия и 56 физических и юридических лиц, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом.

Совет ЕС также сообщил о создании основы для возможного введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции.