Для гостей фестиваля «Небо России» запустят автобусы из Рязани и Спасска

Для гостей фестиваля «Небо России» организуют автобусные трансферы из Рязани и Спасска-Рязанского. Об этом сообщили в Центре развития креативных индустрий. Для посетителей, которые поедут на личном транспорте, будут организованы парковки.

Для гостей фестиваля «Небо России» организуют автобусные трансферы из Рязани и Спасска-Рязанского. Об этом сообщили в Центре развития креативных индустрий.

С 7 по 9 августа автобусы будут отправляться от площади Театральной в Рязани (сбор у фонтана) до площадки фестиваля. Рейсы запланированы на 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00.

Обратно с площадки «Небо России» до площади Театральной автобусы будут курсировать в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:30.

Также трансфер будет работать от центрального автовокзала в Спасске-Рязанском до площадки фестиваля. Отправления запланированы на 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Обратно до автовокзала «Центральный» в Спасске-Рязанском автобусы будут отправляться в 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00 и 22:30.

Для посетителей, которые поедут на личном транспорте, будут организованы парковки.