Центробанк установил официальный курс валют на пятницу

Банк России установил официальный курс иностранных валют на пятницу, 24 июля. Согласно данным регулятора, официальный курс доллара снизился на 8 копеек и составил 78,40 рубля. Курс евро также уменьшился — на 16 копеек, до 89,44 рубля. При этом официальный курс китайского юаня практически не изменился. Он вырос на 0,4 копейки и составил 11,58 рубля.

Банк России установил официальный курс иностранных валют на пятницу, 24 июля.

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара снизился на 8 копеек и составил 78,40 рубля. Курс евро также уменьшился — на 16 копеек, до 89,44 рубля.

При этом официальный курс китайского юаня практически не изменился. Он вырос на 0,4 копейки и составил 11,58 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, а также служат ориентиром для банков и участников валютного рынка.