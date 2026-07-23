Более 12 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

За сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ГАИ выявили 12 304 нарушения ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем в отношении него составлены соответствующие административные материалы. Также выявлено 4 нарушения, совершенных пешеходами. 26 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств, 46 нарушений, связаны с тонировкой, а еще 7 нарушений совершили водители мототранспорта.

Более 12 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ГАИ выявили 12 304 нарушения ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Еще один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем в отношении него составлены соответствующие административные материалы.

Также выявлено 4 нарушения, совершенных пешеходами. 26 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств, 46 нарушений, связаны с тонировкой, а еще 7 нарушений совершили водители мототранспорта.