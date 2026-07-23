Армия России освободила Белицкое в ДНР

Отмечается, что город удалось взять благодаря наступательным действиям штурмовиков, в том числе, подразделений на бронетехнике. Сейчас населенный пункт находится под контролем российских войск. Бойцы ликвидируют одиночных украинских военных, прячущихся в подвалах. Также ВС РФ поразили за сутки цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ большой дальности. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 420 военных за сутки.

Армия России освободила Белицкое в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что город удалось взять благодаря наступательным действиям штурмовиков, в том числе, подразделений на бронетехнике. Сейчас населенный пункт находится под контролем российских войск. Бойцы ликвидируют одиночных украинских военных, прячущихся в подвалах.

Также ВС РФ поразили за сутки цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ большой дальности. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 420 военных за сутки.