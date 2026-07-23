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А что в кино? «Мой дикий друг. Возвращение домой», «Между небом и землей» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Триллер «Ее личный ад» (Дания, Великобритания, США). В футуристическом мегаполисе появляется монстр, рождённый женскими страхами. Он убивает девушек, и случайными свидетельницами его преступления становятся актриса и её подруга-блогерша, чья борьба за превосходство превращается в борьбу за выживание.

Семейно-приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» (Россия). Саша снова встречает своего друга — лиса Рыжего, и узнаёт, что его семью похитил передвижной зоопарк. Мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть их домой.

Комедийная мелодрама «Между небом и землей» (Франция). Талантливый музыкант Оскар после гибели оказывается между мирами, и его слышит только одинокий медиум Эльза. Это становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть границу между жизнью и смертью.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».