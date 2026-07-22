Жительница Рязанской области покорила Эльбрус

Ульяна Никушкина из Шиловского района поднялась на высоту 5600 метров. На восхождение женщина потратила пять дней, 13 часов решающего штурма в условиях ледяного ветра и разреженного воздуха. Никушкина установила на вершину Эльбруса флаг Шиловского района. «Горжусь, что в Шиловском районе живут такие люди, которые прославляют свою малую родину и вдохновляют других на смелые цели. Поздравляю Ульяну с этим значимым событием и желаю ей новых побед», — отметил Стерликов.

Жительница Рязанской области покорила Эльбрус. Об этом сообщил глава Шиловского округа Сергей Стерликов.

Ульяна Никушкина из Шиловского района поднялась на высоту 5600 метров. На восхождение женщина потратила пять дней, 13 часов решающего штурма в условиях ледяного ветра и разреженного воздуха.

Никушкина установила на вершину Эльбруса флаг Шиловского района.

«Горжусь, что в Шиловском районе живут такие люди, которые прославляют свою малую родину и вдохновляют других на смелые цели. Поздравляю Ульяну с этим значимым событием и желаю ей новых побед», — отметил Стерликов.