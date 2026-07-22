Жительница Пронского района получила компенсацию за самостоятельно купленные средства реабилитации

Прокуратура Пронского района добилась в суде компенсации для местной жительницы: из‑за нарушения социальных прав женщина была вынуждена сама покупать технические средства реабилитации (ТСР). Суд обязал региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ выплатить инвалиду 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.