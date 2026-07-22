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Жители Шиловского района пожаловались на состояние заброшенной школы
Жители села Нармушадь Шиловского района пожаловались на состояние заброшенного здания бывшей школы. По словам местных жителей, территория вокруг здания не охраняется и остается без должного ухода: рядом не проводится покос травы, на участке скапливается мусор. При этом неподалеку находятся частные дома и детская площадка. На опубликованных кадрах видно, что здание находится в запущенном состоянии: у него разбиты окна, внутри и рядом с сооружением лежит мусор. Жители опасаются, что заброшенный объект может представлять опасность для детей и других людей, которые находятся поблизости.

Жители села Нармушадь Шиловского района пожаловались на состояние заброшенного здания бывшей школы. Пост с обращением появился в социальных сетях.

По словам местных жителей, территория вокруг здания не охраняется и остается без должного ухода: рядом не проводится покос травы, на участке скапливается мусор. При этом неподалеку находятся частные дома и детская площадка.

На опубликованных кадрах видно, что здание находится в запущенном состоянии: у него разбиты окна, внутри и рядом с сооружением лежит мусор. Жители опасаются, что заброшенный объект может представлять опасность для детей и других людей, которые находятся поблизости.

Также местные жители отметили, что такие здания без контроля и обслуживания могут стать местом для случайного проникновения, а разрушенные конструкции и поврежденные элементы создают риск травм.