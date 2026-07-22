Жителей Рязанской области предупредили о ливнях с грозами

Согласно прогнозу МЧС, в ближайший час и до утра 23 июля в Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневой дождь, гроза, в отдельных районах град. Также при грозе жителей ждет усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Ночью утром местами туман.