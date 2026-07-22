Жилой дом сгорел в Рязанской области
Об этом сообщает МЧС по региону. О пожаре стало известно 20 июля в 23:20. Вспыхнул дом в деревне Ильино Клепиковского округа. Отмечается, что возгорание тушили 9 человек и 4 единицы техники, в том числе добровольная пожарная команда. Площадь распространения огня составила 36 м².
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщает МЧС по региону.
О пожаре стало известно 20 июля в 23:20. Вспыхнул дом в деревне Ильино Клепиковского округа.
Отмечается, что возгорание тушили 9 человек и 4 единицы техники, в том числе добровольная пожарная команда.
Площадь распространения огня составила 36 м².